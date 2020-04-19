MSB: 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda, son 15 günde 38 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadeleye ilişkin yapılan açıklamada 15 Temmuz 2016'dan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 19 bin 397 personel hakkında adli, idari sürecin ise devam ettiği belirtildi.