MSB: '2 terörist gözaltına alındı'
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, “ Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.” açıklamalarında bulundu.