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MSB: '2 terörist gözaltına alındı'

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

MSB: '2 terörist gözaltına alındı'

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
 

Milli Savunma Bakanlığı, “ Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.” açıklamalarında bulundu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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