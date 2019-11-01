MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sMbVI9XMLm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 1 Kasım 2019