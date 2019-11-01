İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,"Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi." 

 

 

 

 

Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT