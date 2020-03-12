MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor."

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Sözde yönetici olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Tel Rıfat'ta 24 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Kalkanı Harekatı bölgesindeki teröristlere darbe