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  3. MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonda 3 PKK'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor."

 

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