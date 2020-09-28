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MSB: 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma BakanlığıIrak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da PKK terör örgütüne mensup 4 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."

Bakanlığı'n paylaşımı:

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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