MSB: 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Metina'da PKK terör örgütüne mensup 4 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."
Bakanlığı'n paylaşımı:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. #PençeKaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin’de tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Metina'da belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/OW1UNzrt2z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020
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