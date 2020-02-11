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MSB: “51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: “51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildi”

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA




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