MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşmeler başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Suriye'nin kuzeyinde tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge'ye yönelik ABD'li askeri yetkililer ile görüşmelerin ikinci gününün başladığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı saat 10.30'da MSB/Ankara'da başlamıştır" denildi.

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DHA