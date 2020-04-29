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  3. MSB: “ABD’ye tıbbi malzeme taşıyan uçak Andrews Hava Üssü’ne ulaştı”

MSB: “ABD’ye tıbbi malzeme taşıyan uçak Andrews Hava Üssü’ne ulaştı”

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan uçağın Andrews Hava Üssü'ne ulaştığını bildirdi.

MSB: “ABD’ye tıbbi malzeme taşıyan uçak Andrews Hava Üssü’ne ulaştı”

Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan uçağın Andrews Hava Üssü'ne ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "COVID19 ile mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız Vaşington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne ulaştı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA




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