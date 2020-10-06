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MSB acı haberi duyurdu! El Bab'da bombalı saldırı: 14 ölü, 40 yaralı

Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesindeki El Bab kent merkezinde teröristlerin patlattığı bombalı araç sonucu 14 sivil öldü, 40 sivil ise yaralandı.

MSB acı haberi duyurdu! El Bab'da bombalı saldırı: 14 ölü, 40 yaralı

Hain terör örgütü Fırat Kalkanı bölgesindeki El Bab kent merkezinde sivilleri hedef aldı. Teröristlerin kent merkezinde patlattığı bombalı araç saldırısı sonucu 14 sivil öldü,  40 sivil ise yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristler, El Bab kent merkezinde bombalı araç patlattı. Masum sivilleri hedef alan terör saldırısında 14 sivil katledilirken, en az 40 kişi de yaralandı." denildi.

 

 

 

MSB acı haberi duyurdu! El Bab'da bombalı saldırı: 14 ölü, 40 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör


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