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  3. MSB acı haberi duyurdu: İdlib'de hain saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı

MSB acı haberi duyurdu: İdlib'de hain saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı Bölgesinde (İdlib) ikmal konvoyuna düzenlenen roketli saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu: İdlib'de hain saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs'ta ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Tayfun Altuntaş
Editör
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