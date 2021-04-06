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  3. MSB acı haberi duyurdu: İki personel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

MSB acı haberi duyurdu: İki personel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, bakanlık personelleri Muhittin Demirel ve Sağlık Astsubay Kıdemli Başçavuş Temel Arslan'ın koronavirüs salgını nedeniyle hayatlarını kaybettiğini duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu: İki personel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında yaşanan üçüncü pik dönemi nedeniyle vaka ve can kaybı sayısı günden güne artarken bir acı haber de Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada," İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde İşçi olarak görev yapan Muhittin Demirel ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzde görev yapan Sağlık Astsubay Kıdemli Başçavuş Temel Arslan COVID-19 tedavisi gördükleri hastanede vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın sonunda hayatını kaybeden personellere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dilendi. 

MSB acı haberi duyurdu: İki personel koronavirüse yenildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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