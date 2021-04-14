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  3. MSB acı haberi duyurdu! Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika'da 1 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika'da 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada 1 askerin şehit olduğu belirtildi.

MSB acı haberi duyurdu! Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika'da 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada 1 askerin şehit olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır.

 Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz."

MSB acı haberi duyurdu! Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika'da 1 askerimiz şehit oldu

Berkem Temizel
Gece Editörü
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