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MSB acı haberi duyurdu: İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın tedavi için kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu: İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Tunahan Erbaşı, EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.  

MSB acı haberi duyurdu: İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB acı haberi duyurdu: İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu MSB acı haberi duyurdu: İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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