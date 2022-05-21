MSB acı haberi duyurdu: İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Tunahan Erbaşı, EYP’ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."