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  3. MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar Kovid-19'a yenildi

MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar Kovid-19'a yenildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kovid-19 tedavisi gören Hv.P.Uzm.Çvş. Hüseyin Taşpınar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar Kovid-19'a yenildi

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Bu kez bir Mehmetçik salgına yenik düştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afyon Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hv.P.Uzm.Çvş. Hüseyin Taşpınar, COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz."

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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