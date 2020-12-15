MSB acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar Kovid-19'a yenildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kovid-19 tedavisi gören Hv.P.Uzm.Çvş. Hüseyin Taşpınar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Bu kez bir Mehmetçik salgına yenik düştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Afyon Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hv.P.Uzm.Çvş. Hüseyin Taşpınar, COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz."
Afyon Hava Meydan Komutanlığında görev yapan silah arkadaşımız Hv.P.Uzm.Çvş. Hüseyin Taşpınar, COVID-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2020