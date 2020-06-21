MSB acı haberi verdi: 1 Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kartal operasyonunda Osmaniyeli Piyade Uzman Onb. Ertuğrul Köse şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin Osmaniye Merkez Mevlana Mahallesinde ikamet eden ailesine şehit haberi Garnizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Vali Yardımcısı Adem Yılmaz tarafından verildi. Şehidin naaşı yarın öğle namazını müteakip Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'nde kılınacak cenaze namazı ve yapılacak tören sonrası Osmaniye Merkez Şehitliğine defnedilecek.