MSB açıkladı: 11 terörist, komandolar tarafından öldürüldü

Yurt içi ve sınır dışında teröristlere fırsat vermeyen güvenlik güçleri teröristlerin kirli emellerine yine engel oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz! pic.twitter.com/PeoA2HL60T — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2020

PKK’lı teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Turuncu listede aranan terörist Ahmet Akman ölü olarak ele geçirildi

Son 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi!

Hakkari ve Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi