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  3. MSB açıkladı: 11 terörist, komandolar tarafından öldürüldü

MSB açıkladı: 11 terörist, komandolar tarafından öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: 11 terörist, komandolar tarafından öldürüldü

Yurt içi ve sınır dışında teröristlere fırsat vermeyen güvenlik güçleri teröristlerin kirli emellerine yine engel oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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