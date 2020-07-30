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  3. MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den son dakika açıklaması geldi: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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