MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Korona onları vurdu! Kurban Bayramını karantinada geçirecekler

Kağıthane'de iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1'i ağır 6 yaralı

O ilimizde bir köy karantinaya alındı

Irak'ta salgının başladığı günden bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı!