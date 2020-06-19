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  3. MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK terör örgütüne mensup 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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