MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK terör örgütüne mensup 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RXFJVq6Erx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2020
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