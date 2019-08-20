MSB açıkladı: 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : MSB



