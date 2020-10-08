MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık başarıyla süren operasyonda bölücü terör örgütü PKK'ya mensup 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Açıklamada Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ettiği, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde belirlenen bölücü terör örgütü PKK'ya mensup 5 teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceğini belirtildi..

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."