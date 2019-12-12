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  3. MSB açıkladı! 5 terörist teslim oldu

MSB açıkladı! 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı 4 teröristin Silopi'de, 1 teröristin de Nusaybin'deki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

MSB açıkladı! 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu."

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