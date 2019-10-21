MSB açıkladı: 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe bilgilendirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Ankara’da görevli 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Millî Savunma Bakanlığı’na davet edilerek bilgilendirildi.”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin davet edilerek, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiği bildirildi.