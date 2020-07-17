MSB açıkladı: 6'sında koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerden 6’sında COVID-19 vakası tespit edildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerden 6’sında COVID-19 vakası tespit edildiği duyuruldu..
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6’sında COVID-19 vakası tespit edilmiş, bu personel le teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:
Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6’sında #COVID19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2020
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