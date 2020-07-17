MSB açıkladı: 6'sında koronavirüs tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerden 6’sında COVID-19 vakası tespit edildiği duyuruldu..

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6’sında COVID-19 vakası tespit edilmiş, bu personel le teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı: