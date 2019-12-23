MSB açıkladı! Barış Pınarı Bölgesi’nde kanlı saldırı
MSB'den yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığ'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı."
MSB'nin paylaşımı
Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı. pic.twitter.com/bXEBVFbuHF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2019
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, MSB, açıklama
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT