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MSB açıkladı! Barış Pınarı Bölgesi’nde kanlı saldırı

MSB'den yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı" denildi.

MSB açıkladı! Barış Pınarı Bölgesi’nde kanlı saldırı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığ'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı."

MSB açıkladı! Barış Pınarı Bölgesi’nde kanlı saldırı

MSB'nin paylaşımı

 

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