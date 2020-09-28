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MSB açıkladı: El Kaide bağlantılı Saydalimov yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada "Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı." denildi

MSB açıkladı: El Kaide bağlantılı Saydalimov yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un eşi ve çocuklarıyla birlikte yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı."

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


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