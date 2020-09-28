MSB açıkladı: El Kaide bağlantılı Saydalimov yakalandı
MSB'den yapılan açıklamada "Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı." denildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un eşi ve çocuklarıyla birlikte yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandı."
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