MSB açıkladı: Haftanin ve Zap'ta 11 terörist öldürüldü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen düzenlenen hava harekâtlarıyla 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Mehmetçik yurt içinde ve yurt dışında teröristlerin hain emellerine fırsat vermiyor. Bu kapsamda Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme ile tespit edilen 11 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!"
Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/rGe1AMhx4N
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