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MSB açıkladı: “Hakkari’de 1 asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakkari’nin Şemdinli bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir askerin şehit olduğu belirtildi.

MSB açıkladı: “Hakkari’de 1 asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakkari’nin Şemdinli bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybedip düşen bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

HAKKARİ'NİN ŞEMDİNLİ BÖLGESİNDE BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

“Hakkari/Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” 

MSB açıkladı: “Hakkari’de 1 asker şehit oldu”

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