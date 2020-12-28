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  3. MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 8 terörist öldürüldü

MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma BakanlığıIrak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'ya mensup 8 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!"

Berkem Temizel
Gece Editörü


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