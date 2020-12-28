MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK'ya mensup 8 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!"