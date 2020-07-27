MSB açıkladı! Irak'ta Metina bölgesinde iki PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde iki PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.
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27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:28
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