MSB açıkladı! Irak'ta Metina bölgesinde iki PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde iki PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.