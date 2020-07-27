  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. MSB açıkladı! Irak'ta Metina bölgesinde iki PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı! Irak'ta Metina bölgesinde iki PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde iki PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varMersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!

Konya'da akrabalar arasındaki park kavgasında eniştesi öldürdü!Konya'da akrabalar arasındaki park kavgasında eniştesi öldürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okudu!Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okudu!

 

27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:28
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
MSB açıkladı! Irak'ta Metina bölgesinde iki PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı! Irak'ta Metina bölgesinde iki PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!
Beşiktaş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı!
Konya'da akrabalar arasındaki park kavgasında eniştesi öldürdü!
Konya'da akrabalar arasındaki park kavgasında eniştesi öldürdü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okudu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okudu!
Ayasofya Camii'nde 86 yıldan sonra ilk ezan okundu!
Ayasofya Camii'nde 86 yıldan sonra ilk ezan okundu!
Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan tepki! Bayraklar yarıya indirildi
Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan tepki! Bayraklar yarıya indirildi
Ayasofya'ya giremeyen adamın duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadı
Ayasofya'ya giremeyen adamın duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi!
Ayasofya'daki cuma namazı için vatandaşlar akın etmeye devam ediyor!
Ayasofya'daki cuma namazı için vatandaşlar akın etmeye devam ediyor!