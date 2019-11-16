MSB açıkladı! Komandolar 988 EYP ve 442 mayını etkisiz hale getirdi

Barış Pınarı Harekatının ardından bölgedeki çalışmalarını sürdüren komandolar EYP ve mayınların imhasını sürdürüyor. Bu doğrultuda harekat bölgesindeki, 988 EYP ve 442 mayının tespit ederek etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi."

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP’ler imha ediliyor

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