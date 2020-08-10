MSB açıkladı! Pençe Kaplan Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı teröristin hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.