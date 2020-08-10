MSB açıkladı! Pençe Kaplan Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı teröristin hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
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