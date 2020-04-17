MSB açıkladı: Sızma girişiminde bulunan teröristlere operasyon
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 4 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi."
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