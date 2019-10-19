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  3. MSB açıkladı: terör örgütüne ait büyük miktarda cephanelik ele geçirildi

MSB açıkladı: terör örgütüne ait büyük miktarda cephanelik ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: terör örgütüne ait büyük miktarda cephanelik ele geçirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi.

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