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  3. MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

 

 

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