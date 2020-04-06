MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
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