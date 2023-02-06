MSB açıklama yaptı! 3 binden fazla Mehmetçik deprem bölgesinde görev yapıyor

Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha acı şekilde yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem 10 ilde büyük bir yıkıma sebep oldu, Türkiye'nin dört bir yanından arama ve kurtarma ekipleri depremin yaşandığı alanlara gitti. Çalışmalara Mehmetçik de destek veriyor.

MEHMETÇİK ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Türk Silahlı Kuvvetlerinin Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’a gönderilirken komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik de deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına yoğun katkı sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları için Doğal Afet Kurtarma Taburları görevlendirildi. Bunların yanı sıra Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına 2 binin üzerinde personelle destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kentte çadır kurma çalışmalarına başladı. Yeteri kadar komando da arama ve kurtarma çalışmaları için Malatya ve Kahramanmaraş’a gönderilirken Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da Mehmetçik tarafından halka sıcak yemek, su ve kumanya dağıtılıyor."

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AFAD, MEHMETÇİK'İN GELMESİNİ İSTEDİ

Diğer yandan Kıbrıs'ta görev yapan Doğal Afet Yardım Takımı da Gaziantep’teki sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla AFAD’tan gelen talepler sonucunda 3 binden fazla Mehmetçik, katkı sağlıyor.

BAKAN AKAR, ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Bunun yanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in Hatay’a geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Akar’ın Serinyol’da depremin etkilediği, 3 askerin şehit olduğu 8’inci Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunduğu belirtildi. Akar'ın son durum ve kentteki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.

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HAVA YARDIMI KORİDORU

Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturulduğu da ifade edilerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. 17 uçak tarafından Gaziantep ve Adana’ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Ambulans uçaklar da kurulan 'hava yardım koridoru'nda görev alıyor” denildi.