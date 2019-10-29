MSB: “Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı.”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı."

Kaynak: İHA