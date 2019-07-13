MSB, asker alma konusunda yapılacak işlemleri duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler duyurusunu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Asker Alma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler duyurusunu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladı. Yükümlüler, işlemler duyurusuna "https://asal.msb.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği Asker Alma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlülerce yapılacak işlemler duyurusu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yayımlanan duyuruda, bedelli askerlikten yararlanacaklar yükümlülerin başvurularının 16 Temmuz 2019'da başlayacağı, kura işleminin ise 2020 Ocak ayında yapılacağı ve duyurulacağı aktarıldı.

Kaynak: İHA