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  3. MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 antitank mayını imha edildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 antitank mayını imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak şekilde yol üzerine tuzaklanan 2 antitank mayınının imha edildiğini duyurdu.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 antitank mayını imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak şekilde yol üzerine tuzaklanan 2 antitank mayınının imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen mayınların imhası sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde yol üzerine tuzaklanan 2 adet antitank mayını, METİ Timlerimizce imha edildi" denildi.

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Kaynak: DHA


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