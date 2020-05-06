MSB: Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen EYP'lerin imhası sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından sivilleri hedef alacak ve azami zayiat verdirecek şekilde hazırlanmış EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) timlerimizce imha edildi" denildi.

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Kaynak: DHA