MSB: "Barış Pınarı Bölgesindeki çocuklara mayın/EYP’den korunma eğitimi verildi”

Milli Savunma Bakanlığı , Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü tarafından yerleştirilen mayın ve EYP'lerden bölge halkı ve özellikle çocukların zarar görmemesi amacıyla okullarda eğitim vermeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesi Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynayan kardeşler, PKK/YPG'nin haince döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise terör örgütü tarafından tuzaklanan mayınlardan dolayı Layis Hatim Salih adlı 8 yaşındaki çocuk, Tel Abyad Ayn Arus bölgesinde yaralanarak Akçakale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Kahraman Mehmetçik, sivil halkın ve özellikle çocukların tuzaklanmış mayınlardan zarar görmesini engellemek amacıyla, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Barış Pınarı bölgesinde bulunan okullardaki öğretmen ve öğrencilere, 5 Şubat itibariyle mayın/EYP tanıtımı ve korunma yöntemleri konulu eğitim vermeye başladı. Verilen eğitimde; terör örgütü tarafından arazi ve yaşam alanlarına döşenmiş mayın/EYP ile karşılaşıldığında bunlara dokunulmaması, hareket ettirilmemesi, derhal bölgeden sorumlu birliğe haber verilerek başta çocuklar olmak üzere, bölgede yaşayan kişilerin zarar görmesini engellemek amaçlanmıştır. Bölgede bugüne kadar; çoğunluğu okul, hastane, köprü, park alanı gibi halkın genel kullanım alanlarına PKK/YPG tarafından yerleştirilen bin 720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Kahraman Mehmetçik bölgenin mayın ve EYP'lerden temizleme faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor."

Kaynak: İHA