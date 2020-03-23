İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor

MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda "sosyal mesafe" kuralının yerine getirildiği bildirildi.

MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerdeki ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda "sosyal mesafe" kuralının yerine getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" denildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT