MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ''Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' dedi.
MSB sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. '' mesajıyla duyurdu.
Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vC91bMLjgD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 20, 2020