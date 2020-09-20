MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. '' mesajıyla duyurdu.

Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.