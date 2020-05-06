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  3. MSB duyurdu! 3 bakanlık çalışanı koronavirüsü yendi

MSB duyurdu! 3 bakanlık çalışanı koronavirüsü yendi

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 3 bakanlık çalışanının hastalığı yenerek, yoğun bakım ünitesinden çıktığı belirtildi.

MSB duyurdu! 3 bakanlık çalışanı koronavirüsü yendi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda koronavirüse yakalanan 3 bakanlık çalışanının hastalığı yendiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"COVID-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, COVID-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" 

Milli Savunma Bakanlığı'nın Paylaşımı:




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