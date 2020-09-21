MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine sızma giriişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Paylaşımda,

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi.