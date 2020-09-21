MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve bölgeye sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine sızma giriişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Paylaşımda,
"Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/GfNwtbQklT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2020