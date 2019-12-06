MSB duyurdu! 3 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Mehmetçik ,yurt içinde ve sınır dışında yaptığı başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmazken, terör örgütündeki çözülmeler de sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."
Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu. pic.twitter.com/09qs325mpN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 6, 2019
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