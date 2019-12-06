MSB duyurdu! 3 terörist teslim oldu

Mehmetçik ,yurt içinde ve sınır dışında yaptığı başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmazken, terör örgütündeki çözülmeler de sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."