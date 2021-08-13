MSB duyurdu: 338 sözleşmeli personel alınacak! MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için resmi sitesinden duyuru paylaştı. Yayınlanan duyuruya göre Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak. Peki MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte detaylar...
MSB'nın duyurusundan hemen sonra MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? soruları merak konusu oldu. MSB paylaştığı ilanda bu sene bünyesine 338 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine erişerek E-devlet şifresi ile başvuru işlemini gerçekleştirebilecek. Peki, MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru yapacak adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine erişerek E-devlet şifresi ile giriş bölümünden giriş yapacaklar ve başvuru ekranı açıldıktan sonra, başvuru sihirbazını yardımıyla tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirileceklerdir. Buradan bahsi geçen alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.
MSB PERSONEL ALIMI ŞARTLAR NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
- Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
- Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,