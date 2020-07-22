MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terör örgütü PKK'ya mensup 4 teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı: