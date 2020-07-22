MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terör örgütü PKK'ya mensup 4 teröristin, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terör örgütü PKK'ya mensup 4 teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu"
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/XW7II0XMX5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020