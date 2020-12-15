MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter resmi hesabında yaptığı açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgeye sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgeye sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/MGPRn9bmbn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2020