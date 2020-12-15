MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgeye sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.