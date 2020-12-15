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  3. MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter resmi hesabında yaptığı açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgeye sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgeye sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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