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  3. MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK'lı 5 teröristin daha Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olduğu bildirildi.

MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

 

 

Berna Akkaya
Editör


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