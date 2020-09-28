MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK'lı 5 teröristin daha Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist, Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/Y7lPWjK6Al— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020