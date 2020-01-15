MSB duyurdu: 6 PKK’lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinasyonunda yürütülen hava destekli operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinasyonunda yürütülen hava destekli operasyonda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
Irak kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:
Irak kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.#MSB #TSK pic.twitter.com/nppnnpVp14— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 15, 2020
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