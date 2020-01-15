MSB duyurdu: 6 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinasyonunda yürütülen hava destekli operasyonda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

Irak kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı: